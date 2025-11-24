10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топливный кризис в Мали создан искусственно внешними силами с целью дестабилизации обстановки в стране и возвращения французского влияния в регионе Сахеля. Об этом заявил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Он напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа, который охарактеризовал кризис как направленный на дестабилизацию страны. О деструктивной деятельности, в том числе попытках дестабилизации Франции и Украины в Сахеле, говорил 20 ноября и глава Нигера Абдурахаман Чиани.

«И все прекрасно понимают, о вмешательстве каких стран идет речь. Подобными действиями Париж надеется спровоцировать народное недовольство и вернуть контроль в Сахеле», — сказал Иванов.

По его словам, Франция также активно поддерживает сепаратистское движение туарегов Азавада (FLA), которое правительство Мали признает террористическим. Иванов указал на недавний визит лидера этой группировки Биляла Аг Ашерифа в Париж. «Вероятно, с целью обсуждения укрепления подразделений FLA и обсуждения планов по захвату Кидаля», — предположил эксперт.

Глава СОМБ добавил, что западные державы активно разжигают напряженность в странах, выбравших Россию в качестве партнера. «Французы до сих пор ведут себя как хозяева, держат страны на коротком поводке через франк КФА, забирают ресурсы, поддерживают санкции против тех, кто дружит с Россией», — заключил Иванов.