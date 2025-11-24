0
0
99
НОВОСТИ

Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters

10:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), созданное предпринимателем Илоном Маском, прекратило существование за восемь месяцев до окончания срока полномочий. Об этом агентству Reuters в воскресенье заявил глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор.

«Такого [ведомства] не существует», — сказал он. Купор добавил, что DOGE больше не является «централизованной структурой».

Как выяснило агентство, Служба по управлению персоналом (OPM) взяла на себя многие функции расформированного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 24.11.2025
Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
0
116
10:12 24.11.2025
Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
0
123
10:05 24.11.2025
Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ
0
137
10:00 24.11.2025
Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки — FT
0
140
09:32 24.11.2025
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
0
172
09:20 24.11.2025
В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год
0
196
09:05 24.11.2025
Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом
0
279
09:00 24.11.2025
За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА
0
242
22:25 23.11.2025
«Евротройка» предложила использовать энергию ЗАЭС РФ и Украиной поровну
0
843
20:35 23.11.2025
По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
0
858

Возврат к списку