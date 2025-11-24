Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), созданное предпринимателем Илоном Маском, прекратило существование за восемь месяцев до окончания срока полномочий. Об этом агентству Reuters в воскресенье заявил глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор.

«Такого [ведомства] не существует», — сказал он. Купор добавил, что DOGE больше не является «централизованной структурой».

Как выяснило агентство, Служба по управлению персоналом (OPM) взяла на себя многие функции расформированного ведомства.