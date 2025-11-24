Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов

10:12

В экономической жизни Москвы в ближайшие годы важную роль будут играть пять больших направлений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это заключение офсетных контрактов, масштабные инвестиционные проекты, приоритетные проект по созданию технопарков, программы стимулирования создания мест приложения труда, а так же проекты Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Как считает градоначальник, задача стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года — предоставить бизнесу стимулы и необходимую поддержку для создания новых производств.

По каждому из направлений в столице уже идет работа. Например, с 2017 года Москва заключила 36 офсетных соглашений, охватывающих производство медикаментов, тяговых аккумуляторов для электротранспорта, лифтов, компактной коммунальной техники, оборудования для городского транспорта и других стратегически важных товаров и по девяти контрактам запущено производство.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) дают возможность предоставить земельные участки по льготной ставке один рубль в год в обмен на обязательство инвестора построить новое производство. Сейчас построены 10 современных промышленных объектов, на которых создано свыше 4000 рабочих мест.

Программа по присвоению статуса инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) города Москвы по созданию технопарка позволила создать в мегаполиса девять таких ИПП, три из которых завершили строительство в 2025 году. Этот статус предоставляет инвесторам будущего имущественного комплекса возможность существенно уменьшить нагрузку по налогам.

Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет застройщикам жилых комплексов получать льготы по платежам в московский бюджет в обмен на обязательство построить коммерческие и социальные объекты. В рамках этой программы ведется возведение офисно-деловых и торговых центров, школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов.

Также активно действует созданный в 2012 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, работающий по принципу единого окна. Он предлагает предприятиям компенсацию до 50% ключевой ставки Центробанка по новым или текущим кредитным договорам.