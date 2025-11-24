Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин
11:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка Вооруженных сил Украины зажата в котле и несет серьезные потери в Красноармейске ДНР. Большая часть города находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Наши подразделения продолжают освобождение, интенсивную работу на красноармейском направлении. В самом городе, большая часть которого сейчас находится под контролем ВС РФ, продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
НОВОСТИ
- 11:05 24.11.2025
- В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
- 10:32 24.11.2025
- Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
- 10:20 24.11.2025
- Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
- 10:12 24.11.2025
- Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
- 10:05 24.11.2025
- Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ
- 10:00 24.11.2025
- Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки — FT
- 09:32 24.11.2025
- Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
- 09:20 24.11.2025
- В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год
- 09:05 24.11.2025
- Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом
- 09:00 24.11.2025
- За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать