0
0
15
НОВОСТИ

Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин

11:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка Вооруженных сил Украины зажата в котле и несет серьезные потери в Красноармейске ДНР. Большая часть города находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения продолжают освобождение, интенсивную работу на красноармейском направлении. В самом городе, большая часть которого сейчас находится под контролем ВС РФ, продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 24.11.2025
В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
0
0
10:32 24.11.2025
Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
0
101
10:20 24.11.2025
Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
0
127
10:12 24.11.2025
Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
0
133
10:05 24.11.2025
Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ
0
146
10:00 24.11.2025
Европа готовится к тому, что США лишат Украину поддержки — FT
0
147
09:32 24.11.2025
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
0
180
09:20 24.11.2025
В ОП предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год
0
204
09:05 24.11.2025
Украина подтвердила, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам — Белый дом
0
289
09:00 24.11.2025
За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 93 украинских БПЛА
0
250

Возврат к списку