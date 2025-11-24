Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка Вооруженных сил Украины зажата в котле и несет серьезные потери в Красноармейске ДНР. Большая часть города находится под контролем российских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения продолжают освобождение, интенсивную работу на красноармейском направлении. В самом городе, большая часть которого сейчас находится под контролем ВС РФ, продолжается работа по перемалыванию противника. Противник зажат в котле и несет серьезные потери», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».