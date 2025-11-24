В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
11:05 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое жителей Алтайского края готовили диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины, при задержании они открыли огонь по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины», — отметили в ЦОС.
22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск двое мужчин пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. «При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — сообщили в ФСБ.
