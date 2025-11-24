ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции добьется ее возвращения к цели

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте».

«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%. Это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет», — сказал он.