ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции добьется ее возвращения к цели
11:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте».
«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%. Это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет», — сказал он.
