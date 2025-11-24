0
0
176
НОВОСТИ

ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции добьется ее возвращения к цели

11:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции наконец добьется ее возвращения к цели в 4%, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте».

«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%. Это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 24.11.2025
Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
0
42
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
82
12:00 24.11.2025
Сотрудничество Китая и России нацелено на мирный глобальный порядок — МИД КНР
0
82
11:32 24.11.2025
ВСУ отступают в Константиновке, бросая технику и раненых — Пушилин
0
161
11:05 24.11.2025
В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
0
197
11:00 24.11.2025
Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин
0
195
10:32 24.11.2025
Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
0
220
10:20 24.11.2025
Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
0
242
10:12 24.11.2025
Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
0
235
10:05 24.11.2025
Военный аналитик США предложил НАТО перейти к стратегии прокси-войны с РФ
0
266

Возврат к списку