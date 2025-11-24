0
0
163
НОВОСТИ

ВСУ отступают в Константиновке, бросая технику и раненых — Пушилин

11:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины начали бросать свою технику и раненых бойцов при отступлении из центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«[ВС РФ] расширили зону контроля на константиновском направлении, где мы фиксируем также улучшение позиций с юго-восточной и с южной части данного населенного пункта. Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 24.11.2025
Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ
0
11
12:20 24.11.2025
Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
0
56
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
94
12:00 24.11.2025
Сотрудничество Китая и России нацелено на мирный глобальный порядок — МИД КНР
0
89
11:20 24.11.2025
ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции добьется ее возвращения к цели
0
178
11:05 24.11.2025
В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
0
203
11:00 24.11.2025
Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин
0
200
10:32 24.11.2025
Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
0
225
10:20 24.11.2025
Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
0
247
10:12 24.11.2025
Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
0
240

Возврат к списку