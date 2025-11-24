ВСУ отступают в Константиновке, бросая технику и раненых — Пушилин
11:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины начали бросать свою технику и раненых бойцов при отступлении из центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«[ВС РФ] расширили зону контроля на константиновском направлении, где мы фиксируем также улучшение позиций с юго-восточной и с южной части данного населенного пункта. Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
