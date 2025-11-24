Сотрудничество Китая и России нацелено на мирный глобальный порядок — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая с Россией не направлено против третьих стран и нацелено на мирное глобальное развитие. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай и Россия развивают двусторонние отношения и осуществляют прагматическое сотрудничество на основе принципов неприсоединения, отсутствия конфронтации и ненаправленности в отношении третьих сторон, способствуя глобальному мирному развитию», — сообщила она на брифинге, прокомментировав недавнее высказывание главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о России и КНР.

Ранее Каллас заявила, что РФ, Белоруссия, Китай и КНДР якобы меняют мировой порядок, и это вызывает у нее беспокойство.