Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
12:05 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опасается, что лидеры Евросоюза продолжат попытки сорвать достижение мира на Украине. Он допустил, что страны Западной Европы будут препятствовать реализации нового плана США по урегулированию украинского конфликта.
«Мирный план из 28 пунктов — это огромная возможность наконец-то вернуть мир на Украину, но, к сожалению, похоже, что западные европейцы хотят чего-то другого и сейчас вновь планируют торпедировать мирное соглашение», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.
Он сообщил, что оправляется в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров торговли и намерен там вновь призвать своих европейских коллег к поддержке мирного плана, предложенного Вашингтоном. По мнению Сийярто, это должны сделать «все европейские политики — от Брюсселя до Варшавы и Вильнюса». «Это диктуют нам гуманные соображения и здравый смысл», — добавил он.
