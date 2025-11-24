Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
12:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государство должно регулировать работу риелторов, такое мнение высказал в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
«К сожалению, работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, и от этого возникают перегибы. Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — сказал Стасишин.
По его словам, сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке. «Мы до невозможности зарегулировали работу застройщиков и последние шесть лет не меняли правила», — объяснил Стасишин.
