0
0
49
НОВОСТИ

Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ

12:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государство должно регулировать работу риелторов, такое мнение высказал в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«К сожалению, работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, и от этого возникают перегибы. Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — сказал Стасишин.

По его словам, сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке. «Мы до невозможности зарегулировали работу застройщиков и последние шесть лет не меняли правила», — объяснил Стасишин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 24.11.2025
Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ
0
11
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
94
12:00 24.11.2025
Сотрудничество Китая и России нацелено на мирный глобальный порядок — МИД КНР
0
89
11:32 24.11.2025
ВСУ отступают в Константиновке, бросая технику и раненых — Пушилин
0
169
11:20 24.11.2025
ЦБ рассчитывает, что в 2026 г. после 5 лет высокой инфляции добьется ее возвращения к цели
0
178
11:05 24.11.2025
В Алтайском крае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании
0
203
11:00 24.11.2025
Большая часть Красноармейска под контролем РФ, противник зажат в котле, сообщил Пушилин
0
200
10:32 24.11.2025
Созданное Маском ведомство DOGE досрочно расформировано — Reuters
0
225
10:20 24.11.2025
Париж пытается вернуть контроль в Сахеле через кризис в Мали — эксперт
0
247
10:12 24.11.2025
Собянин: Масштабные инвестпроекты позволят создать более 100 новых промышленных объектов
0
240

Возврат к списку