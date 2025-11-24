Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость аренды супертанкера (VLCC) для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока в Китай выросла на 576% в текущем году на фоне антироссийских санкций и составила почти $137 тыс. в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, это самый высокий показатель с 2020 года. В публикации говорится, что рост спроса на перевозки произошел на фоне введения США санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Рестрикции вынуждают импортеров закупать энергоносители у производителей из стран Ближнего Востока. Аналитик американской инвестиционной компании Jefferies LLC Омар Нокта, отметил, что увеличение спроса на перевозки также совпало с ростом добычи нефти в США и странах ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.