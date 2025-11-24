Собянин: Новая станция «Достоевская» повысит доступность трех районов Москвы

12:51

Готовность станции «Достоевская» Кольцевой линии метро составляет уже на 35%. По словам мэра Сергея Собянина новый станционный комплекс на кольцевой будет открыт впервые за последние 70 лет.

«Задача очень сложная, так как работы ведем в самом центре города — в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами, - отметил градоначальник. - Приходится применять горный способ проходки — с использованием средств малой механизации. По сути, работа выполняется практически вручную».

Чтобы ускорить процесс, были сооружены четыре шахтных ствола для транспортировки материалов и оборудования вниз. Сейчас комплекс «Екатерина» проходит пятый вертикальный ствол для системы вентиляции будущей станции – этот процесс должен быть завершен к концу года.

«Достоевская» будет расположена между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Она будет 13-й станцией Кольцевой линии метро.

У станции будет два вестибюля: подземный — под улицей Дурова, где она пересекается с Делегатской, и наземный — рядом со спорткомплексом «Олимпийский», на перекрестке улицы Дурова и Олимпийского проспекта.

Открытие станции «Достоевская», как отмечает мэр Сергей Собянин, улучшит транспортную доступность сразу трех районов центра Москвы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Пассажирам будет удобно будет доезжать до спорткомплекса «Олимпийский», Центрального дома Российской армии, Театра Российской армии. Открытие новой станции позволит разгрузить станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.