Кандидат на пост президента Республики Сербской от правящей партии набрал 50,3%

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Синиш Каран на пост президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) лидирует на досрочных выборах с 50,3% голосов по итогам обработки 99,72% бюллетеней. Об этом свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ.

Как отметили в ЦИК, за Карана проголосовали 217 324 жителей энтитета. Его основной соперник, представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша заручился поддержкой 208 955 избирателей (48,37%).

Досрочные выборы главы Республики Сербской прошли 23 ноября без каких-либо значительных инцидентов.