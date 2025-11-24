Кандидат на пост президента Республики Сербской от правящей партии набрал 50,3%
13:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Синиш Каран на пост президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) лидирует на досрочных выборах с 50,3% голосов по итогам обработки 99,72% бюллетеней. Об этом свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ.
Как отметили в ЦИК, за Карана проголосовали 217 324 жителей энтитета. Его основной соперник, представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша заручился поддержкой 208 955 избирателей (48,37%).
Досрочные выборы главы Республики Сербской прошли 23 ноября без каких-либо значительных инцидентов.
