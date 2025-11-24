0
0
142
НОВОСТИ

Кандидат на пост президента Республики Сербской от правящей партии набрал 50,3%

13:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Синиш Каран на пост президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) лидирует на досрочных выборах с 50,3% голосов по итогам обработки 99,72% бюллетеней. Об этом свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ.

Как отметили в ЦИК, за Карана проголосовали 217 324 жителей энтитета. Его основной соперник, представитель оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша заручился поддержкой 208 955 избирателей (48,37%).

Досрочные выборы главы Республики Сербской прошли 23 ноября без каких-либо значительных инцидентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
0
13:32 24.11.2025
ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии
0
85
13:22 24.11.2025
Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения
0
99
13:20 24.11.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
0
106
13:05 24.11.2025
РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков
0
124
13:04 24.11.2025
Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО
0
131
12:51 24.11.2025
Собянин: Новая станция «Достоевская» повысит доступность трех районов Москвы
0
150
12:32 24.11.2025
Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ
0
172
12:20 24.11.2025
Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
0
190
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
212

Возврат к списку