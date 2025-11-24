РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не получала официального текста версии американского плана украинского урегулирования, скорректированной по итогам консультаций США и Украины в Женеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве, — сказал он. — Пока официально мы ничего не получали».

Песков отметил, что в Кремле отфиксировали, что в ранее направлявшийся Москве текст «были внесены какие-то корректировки».