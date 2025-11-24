0
0
124
НОВОСТИ

РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков

13:05 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не получала официального текста версии американского плана украинского урегулирования, скорректированной по итогам консультаций США и Украины в Женеве. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве, — сказал он. — Пока официально мы ничего не получали».

Песков отметил, что в Кремле отфиксировали, что в ранее направлявшийся Москве текст «были внесены какие-то корректировки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
22
13:32 24.11.2025
ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии
0
98
13:22 24.11.2025
Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения
0
113
13:20 24.11.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
0
120
13:04 24.11.2025
Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО
0
143
13:00 24.11.2025
Кандидат на пост президента Республики Сербской от правящей партии набрал 50,3%
0
153
12:51 24.11.2025
Собянин: Новая станция «Достоевская» повысит доступность трех районов Москвы
0
158
12:32 24.11.2025
Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ
0
184
12:20 24.11.2025
Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
0
198
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
219

Возврат к списку