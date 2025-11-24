0
0
85
НОВОСТИ

ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии

13:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из ЕС или США не приедет в Грузию и не станет защищать интересы республики, кроме самого грузинского народа. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Я много раз говорил и еще раз повторю, что пусть никто не думает, что для защиты наших интересов к нам кто-то из Европы или Америки приедет. У всех свои интересы, все думают о своей стране, и, конечно же, мы, грузины, в первую очередь должны думать о нашей стране, народе и будущем», — сказал Каладзе журналистам.

Он еще раз напомнил, как страны Запада призывали грузинские власти ввести санкции против России и в связи с этим Европарламент принял множество резолюций. «Вы помните, как нас критиковали и напрямую угрожали, принимали резолюции, призывали, чтобы мы ввели санкции, тем самым нанесли ущерб нашей стране, экономике и народу, а они (страны Запада — прим. ТАСС) этим должны были воспользоваться. Это обыкновенные двойные стандарты. Все действуют исходя из своих интересов», — добавил политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
22
13:22 24.11.2025
Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения
0
113
13:20 24.11.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
0
120
13:05 24.11.2025
РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков
0
135
13:04 24.11.2025
Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО
0
143
13:00 24.11.2025
Кандидат на пост президента Республики Сербской от правящей партии набрал 50,3%
0
153
12:51 24.11.2025
Собянин: Новая станция «Достоевская» повысит доступность трех районов Москвы
0
158
12:32 24.11.2025
Аренда нефтяных супертанкеров подорожала на 576% с начала года на фоне санкций против РФ
0
184
12:20 24.11.2025
Работу риелторов необходимо регулировать со стороны государства — Минстрой РФ
0
198
12:05 24.11.2025
Сийярто опасается, что ЕС попытается сорвать реализацию плана США по Украине
0
219

Возврат к списку