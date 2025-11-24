ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии
13:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто из ЕС или США не приедет в Грузию и не станет защищать интересы республики, кроме самого грузинского народа. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Я много раз говорил и еще раз повторю, что пусть никто не думает, что для защиты наших интересов к нам кто-то из Европы или Америки приедет. У всех свои интересы, все думают о своей стране, и, конечно же, мы, грузины, в первую очередь должны думать о нашей стране, народе и будущем», — сказал Каладзе журналистам.
Он еще раз напомнил, как страны Запада призывали грузинские власти ввести санкции против России и в связи с этим Европарламент принял множество резолюций. «Вы помните, как нас критиковали и напрямую угрожали, принимали резолюции, призывали, чтобы мы ввели санкции, тем самым нанесли ущерб нашей стране, экономике и народу, а они (страны Запада — прим. ТАСС) этим должны были воспользоваться. Это обыкновенные двойные стандарты. Все действуют исходя из своих интересов», — добавил политик.
