Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО

13:04

В Москве действует уникальная модель помощи раненым бойцам специальной военной операции, заявил столичный градоначальник. По словам мэра Сергея Собянина, на базе Московского медицинского клинического центра «Вороновское» военнослужащие из разных регионов России получают высокотехнологичную медпомощь, психологическое сопровождение, помощь при протезировании, реабилитации, а также могут пройти обучение и социальную адаптацию.

Например, в «Вороновском» упростить перехода пациентов от лечения к протезированию и последующему восстановлению позволяет центр протезирования и комплексной реабилитации. Его работа позволила свести к минимуму сроки протезирования. В частности, на протезном предприятии полного цикла организовали все этапы изготовления протеза с учетом индивидуальных параметров военнослужащего. При этом используются высокотехнологичные комплектующие, а качество готового изделия оценивает специальная комиссия, в которую включены протезисты, реабилитологи и врачи. Такой комплексный подход позволяет выявить недочеты в конструкции и сразу устранить их. Кроме того, в центре есть специализированное оборудование для реабилитации, позволяющее добиваться лучших результатов при протезировании и восстановлении после него.

Действует и специальная система социальной помощи и адаптации раненых бойцов – пациенты могут обратиться к персональному менеджеру и оперативно решить возникающие проблемы. В апреле стартовали программы, позволяющие восстановить и развить навыки вождения. Инструкторы проводят занятия на автодроме, используя как автомобили с ручным управлением, так и автотренажеры.

Также военнослужащим помогают овладеть универсальными навыками, востребованными у работодателей. Например, бойцов обучают финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, цифровых и коммуникативных компетенций, а также использованию искусственного интеллекта. На базе госпиталя были обучены более 1200 человек.