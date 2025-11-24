План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине расколол Республиканскую партию. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Отмечается, что после публикации утечек плана Трампа ряд членов Конгресса США открыто выразили несогласие с ним. По их словам, предложение якобы больше отвечает интересам России, нежели Украины. Среди тех, кто раскритиковал план, был, в частности, сенатор Митч Макконнелл (от штата Кентукки), который ранее возглавлял фракцию республиканцев в Сенате Конгресса США.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что в администрации Трампа также возникли разногласия относительно предложений по Украине. Однако, как указала FT, представители Белого дома опровергли утверждения о противоречиях между «ястребом» госсекретарем США Марко Рубио и критиками украинских властей — спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.