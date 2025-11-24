Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения

13:22

Эра гигантских венчурных фондов с стратегией «spray and pray» заканчивается, а искусственный интеллект, вопреки мифам, не заменяет инвесторов, а становится их мощным инструментом. Ключевым преимуществом стартапа теперь является не программное обеспечение, которое можно быстро скопировать, а уникальные данные, дистрибуция и доверие. Такие тезисы прозвучали в выступлении управляющего партнёра венчурной компании ЧакVC Мартина Кольхаузера на сессии «ИИ-стартапы международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). В сессии также приняли участие технологические стартапы - выпускники международного акселератора Sber500 Avoice, Segmentable и Unadesk.

В своём выступлении «Искусственный интеллект как драйвер венчурных инвестиций?» Мартин Кольхаузер развеял миф о полной автоматизации венчурных сделок. Он отметил, что ЧакVC активно использует ИИ-инструменты для первичного отбора и оценки стартапов, что значительно ускоряет процесс комплексной проверки сделки. ИИ отлично справляется со скорингом, анализом питч-деков и финансовых моделей, указывая на риски и сильные стороны, но финальное решение по-прежнему остается за человеком, его суждением и опытом.

«Мнение, что с ИИ всё превратилось в «одну кнопку» — это иллюзия, – подчеркнул Мартин Кольхаузер. – Мнение нейросети не сильно отличается от ребят-аналитиков. То есть ИИ уже может помогать, сказать: «Вот сюда посмотри, а сюда не стоит», но он не принимает решение за нас. Искусственный интеллект ускоряет процесс нашего принятия решения».

При этом ИИ кардинально удешевил и ускорил разработку ПО — по статистике, разные задачи выполняются на 50% быстрее, а до 70% рутинных процессов можно автоматизировать. Это означает, что для запуска стартапа теперь требуется меньше капитала. А успех зависит от доступа к уникальным данным, способности их монетизировать, качества исполнения и доверия клиентов к бренду.

Спикер отметил, что сегодня преимущество стартапа — не код и не ПО. Данные — это новая нефть нашего времени. Сейчас важны дистрибуция, исполнение и доверие сообщества к бренду. Искусственный интеллект не продаётся, он интегрируется шаг за шагом.

В новой парадигме на первый план для инвестора выходят не финансовые вливания, а так называемые «умные деньги» — глубокие отраслевые знания, экспертиза и налаженные связи. Поэтому инвесторам необходимо помогать стартапам интегрироваться в реальный бизнес корпораций и находить покупателей, вместо того чтобы делать ставки на один стократный успех.