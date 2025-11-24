0
0
151
НОВОСТИ

Курс евро на межбанке опустился ниже 90 руб.

16:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 90 руб. впервые с 10 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:00 мск, курс евро снижался на 1,26% — до 89,89 руб. В это же время курс евро на Forex снижался на 1,38%, до 89,809 руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 24.11.2025
Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
0
48
16:32 24.11.2025
В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск
0
111
16:12 24.11.2025
Суть плана Запада по урегулированию на Украине в любом случае определит Трамп — Стубб
0
143
15:32 24.11.2025
Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию
0
241
15:30 24.11.2025
ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
0
224
15:12 24.11.2025
Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании
0
261
15:00 24.11.2025
США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT
0
253
14:32 24.11.2025
Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши
0
293
14:12 24.11.2025
План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT
0
335
14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
295

Возврат к списку