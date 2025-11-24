Курс евро на межбанке опустился ниже 90 руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 90 руб. впервые с 10 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:00 мск, курс евро снижался на 1,26% — до 89,89 руб. В это же время курс евро на Forex снижался на 1,38%, до 89,809 руб.