Суть плана Запада по урегулированию на Украине в любом случае определит Трамп — Стубб

16:12 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План стран Запада по урегулированию конфликта на Украине может быть реализован только в случае, если президент США Дональд Трамп даст зеленый свет. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg.

«Мне кажется, президент Трамп — тот, кто в конечном счете определяет параметры документа. Пока он не даст зеленый свет, ничего не произойдет», — заявил финляндский лидер в ответ на вопрос о готовности Трампа выслушать предложения европейских стран по плану урегулирования конфликта.

Стубб добавил, что европейские лидеры обсудят проект на совещании в Анголе, куда они прибыли для участия в саммите с Африканским союзом. Во вторник по этому вопросу могут пройти консультации в рамках поддерживающей Киев западной «коалиции желающих», добавил он.

