В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза полны решимости урегулировать вопрос с замороженными активами России до запланированного на декабрь саммита сообщества. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

«Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов», — сказал премьер на брифинге, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.