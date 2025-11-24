В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск
16:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Евросоюза полны решимости урегулировать вопрос с замороженными активами России до запланированного на декабрь саммита сообщества. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.
«Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов», — сказал премьер на брифинге, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.
