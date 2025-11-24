0
0
90
НОВОСТИ

В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск

16:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза полны решимости урегулировать вопрос с замороженными активами России до запланированного на декабрь саммита сообщества. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде.

«Мы все полны решимости до конца года, а именно до саммита ЕС в декабре, урегулировать вопрос замороженных российских активов», — сказал премьер на брифинге, трансляция которого велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 24.11.2025
Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
0
48
16:12 24.11.2025
Суть плана Запада по урегулированию на Украине в любом случае определит Трамп — Стубб
0
143
16:00 24.11.2025
Курс евро на межбанке опустился ниже 90 руб.
0
163
15:32 24.11.2025
Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию
0
241
15:30 24.11.2025
ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
0
224
15:12 24.11.2025
Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании
0
261
15:00 24.11.2025
США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT
0
253
14:32 24.11.2025
Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши
0
293
14:12 24.11.2025
План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT
0
335
14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
295

Возврат к списку