Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild

17:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти миллион мигрантов продолжают находиться в Германии даже после того, как власти ФРГ отклонили их ходатайства о предоставлении убежища. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные центрального регистра иностранцев (AZR).

По состоянию на 31 октября 2025 года в Германии находились 934 553 иностранца, чьи запросы на предоставление убежища были отклонены. Среди них больше всего афганцев — 153 550, турок — 93 762, а также мигрантов из непризнанного Косова — 68 261. При этом, по данным на конец октября в ФРГ находились также почти 2,4 млн иностранцев, ходатайства которых были удовлетворены.

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», комментируя эти данные, назвал подобную ситуацию «не гуманизмом, а потерей государственного контроля».

