Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
17:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти миллион мигрантов продолжают находиться в Германии даже после того, как власти ФРГ отклонили их ходатайства о предоставлении убежища. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные центрального регистра иностранцев (AZR).
По состоянию на 31 октября 2025 года в Германии находились 934 553 иностранца, чьи запросы на предоставление убежища были отклонены. Среди них больше всего афганцев — 153 550, турок — 93 762, а также мигрантов из непризнанного Косова — 68 261. При этом, по данным на конец октября в ФРГ находились также почти 2,4 млн иностранцев, ходатайства которых были удовлетворены.
Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», комментируя эти данные, назвал подобную ситуацию «не гуманизмом, а потерей государственного контроля».
НОВОСТИ
- 16:32 24.11.2025
- В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск
- 16:12 24.11.2025
- Суть плана Запада по урегулированию на Украине в любом случае определит Трамп — Стубб
- 16:00 24.11.2025
- Курс евро на межбанке опустился ниже 90 руб.
- 15:32 24.11.2025
- Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию
- 15:30 24.11.2025
- ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
- 15:12 24.11.2025
- Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании
- 15:00 24.11.2025
- США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT
- 14:32 24.11.2025
- Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши
- 14:12 24.11.2025
- План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT
- 14:00 24.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать