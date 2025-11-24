0
НОВОСТИ

Саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине — Орбан

17:12 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренный саммит Евросоюза подтвердил, что его лидеры хотят продолжать вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший в режиме видеоконференции участие в совещании сообщества, которое состоялось в Луанде.

«Эта встреча только что закончилась. Мы рассмотрели мирный план из 28 пунктов, представленный Америкой. Возникает тысяча вопросов. После сегодняшней видеоконференции я могу сказать одно точно. Европейский союз хочет продолжать войну», — отметил Орбан в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

