Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремлю известно о существовании европейского мирного плана по Украине, но его положения при беглом ознакомлении неконструктивны. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит», — сказал помощник российского лидера.