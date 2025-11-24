0
Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию

18:00 24.11.2025 Источник: Интерфакс

В КНР отменили рейсы по 12 маршрутам в Японию, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

"Китайские СМИ сообщают, что китайские авиакомпании отменили полеты по 12 направлениям в Японию, в их числе популярные среди туристов города Киото и Осака", - пишет газета.

По информации китайских СМИ, не состоялся в общей сложности 41 рейс.

По данным SCMP, эксперты прогнозируют увеличение числа отмененных рейсов в течение недели.

Ранее газета отмечала, что в настоящее время Пекин и Токио втянуты в серьезный дипломатический спор из-за высказываний главы правительства Японии Санаэ Такаити о Тайване.

В частности, она заявила, что чрезвычайная обстановка вокруг Тайваня, связанная с применением силы, может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии; агентство "Киодо" поясняло, что в таком случае Токио мог бы прибегнуть к праву на коллективную самооборону.

Однако власти КНР считают вопрос Тайваня внутренним делом Китая и призвали Такаити отказаться от этих заявлений. В итоге в Пекине призвали сограждан избегать поездок в Японию, рекомендовали лицам, желающим обучаться в этой стране, снова обдумать это решение в связи с ситуацией с безопасностью.

В МИД КНР пообещали, что власти Китая пойдут на "суровые и решительные меры" в отношении Японии, если Такаити не дистанцируется от заявлений по поводу ситуации вокруг Тайваня.

