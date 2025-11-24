В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
18:40 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Много домыслов наблюдается вокруг американского мирного плана по Украине, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Господин [госсекретарь США Марко] Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Много всего, плюс очень много разных домыслов. Непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что мы видели, то, что нам передали по соответствующим каналам», — сказал Ушаков.
