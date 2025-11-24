0
РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом

19:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на регулярной основе доводит до Техсекретариата и других структур Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сведения о применении таких вооружений Украиной. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

«Мы на регулярной основе доводим до сведения Технического секретариата и государств — участников ОЗХО факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками», — заявил он, выступая на 30-й ежегодной конференции входящих в ОЗХО стран.

