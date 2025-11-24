РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
19:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия на регулярной основе доводит до Техсекретариата и других структур Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сведения о применении таких вооружений Украиной. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«Мы на регулярной основе доводим до сведения Технического секретариата и государств — участников ОЗХО факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками», — заявил он, выступая на 30-й ежегодной конференции входящих в ОЗХО стран.
НОВОСТИ
- 20:00 24.11.2025
- Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
- 18:40 24.11.2025
- В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
- 18:00 24.11.2025
- Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
- 17:40 24.11.2025
- Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
- 17:12 24.11.2025
- Саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине — Орбан
- 17:00 24.11.2025
- Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
- 16:32 24.11.2025
- В ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года — Туск
- 16:12 24.11.2025
- Суть плана Запада по урегулированию на Украине в любом случае определит Трамп — Стубб
- 16:00 24.11.2025
- Курс евро на межбанке опустился ниже 90 руб.
- 15:32 24.11.2025
- Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать