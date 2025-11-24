Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
20:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля рубля во взаимных расчетах России и Киргизии достигла 97%. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В прошлом году двухсторонний товарооборот вырос на 13,6% до рекордных 4,1 миллиарда долларов. В январе — сентябре текущего года еще подрос на 17%», — сказал Ушаков. «Хочу отметить, что доля рубля в взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между иностранными компаниями от негативного воздействия внешних факторов», — сообщил он.
Ушаков подчеркнул, что Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизии с долей во внешней торговле в республике 22,3%.
