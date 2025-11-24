Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Удаление этого положения, пишет агентство, вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.