Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg

20:40 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Удаление этого положения, пишет агентство, вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

21:20 24.11.2025
ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
72
20:50 24.11.2025
МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года
135
20:35 24.11.2025
Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
151
20:00 24.11.2025
Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
197
19:20 24.11.2025
РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
248
18:40 24.11.2025
В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
324
18:00 24.11.2025
Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
342
17:40 24.11.2025
Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
414
17:12 24.11.2025
Саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине — Орбан
414
17:00 24.11.2025
Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
392

