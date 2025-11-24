МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года

20:50 Источник: Интерфакс

Министерство внутренних дел не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года, часть из них пытались въехать по измененным данным, заявил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России Алексей Гасак.





По его словам, полицейские совместно с Пограничной службой пресекают «попытки проникновения иностранцев в нашу страну с измененными установочными данными при наличии решения о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям». «Только с начала этого года от пограничных органов поступила информация в отношении примерно 3 тыс. таких граждан. Все они не были допущены на территорию Российской Федерации», – сообщил представитель министерства. С начала года, по словам Гасака, в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. Кроме того, в 2025 году на 45% увеличилось число выявленных преступлений по организации незаконной миграции и на 22% – связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.

