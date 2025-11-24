0
0
102
НОВОСТИ

МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года

20:50 24.11.2025 Источник: Интерфакс

Министерство внутренних дел не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года, часть из них пытались въехать по измененным данным, заявил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России Алексей Гасак. 


По его словам, полицейские совместно с Пограничной службой пресекают «попытки проникновения иностранцев в нашу страну с измененными установочными данными при наличии решения о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям». «Только с начала этого года от пограничных органов поступила информация в отношении примерно 3 тыс. таких граждан. Все они не были допущены на территорию Российской Федерации», – сообщил представитель министерства. С начала года, по словам Гасака, в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. Кроме того, в 2025 году на 45% увеличилось число выявленных преступлений по организации незаконной миграции и на 22% – связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 24.11.2025
ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
0
55
20:40 24.11.2025
Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg
0
138
20:35 24.11.2025
Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
0
147
20:00 24.11.2025
Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
0
193
19:20 24.11.2025
РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
0
245
18:40 24.11.2025
В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
0
321
18:00 24.11.2025
Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
0
338
17:40 24.11.2025
Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
0
409
17:12 24.11.2025
Саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине — Орбан
0
409
17:00 24.11.2025
Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
0
388

Возврат к списку