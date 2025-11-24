МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года
20:50 24.11.2025 Источник: Интерфакс
Министерство внутренних дел не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года, часть из них пытались въехать по измененным данным, заявил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД России Алексей Гасак.
По его словам, полицейские совместно с Пограничной службой пресекают «попытки проникновения иностранцев в нашу страну с измененными установочными данными при наличии решения о неразрешении въезда по их прежним именам и фамилиям». «Только с начала этого года от пограничных органов поступила информация в отношении примерно 3 тыс. таких граждан. Все они не были допущены на территорию Российской Федерации», – сообщил представитель министерства. С начала года, по словам Гасака, в 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. Кроме того, в 2025 году на 45% увеличилось число выявленных преступлений по организации незаконной миграции и на 22% – связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.
НОВОСТИ
- 21:20 24.11.2025
- ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
- 20:40 24.11.2025
- Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg
- 20:35 24.11.2025
- Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
- 20:00 24.11.2025
- Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
- 19:20 24.11.2025
- РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
- 18:40 24.11.2025
- В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
- 18:00 24.11.2025
- Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
- 17:40 24.11.2025
- Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
- 17:12 24.11.2025
- Саммит ЕС показал, что его лидеры хотят продолжать войну на Украине — Орбан
- 17:00 24.11.2025
- Почти 1 млн мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ, остаются в стране — Bild
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать