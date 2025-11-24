ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
21:20 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, несмотря на активизацию мирных усилий США в последние дни. Такое заявление сделал канцлер Австрии Кристиан Штокер.
«Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира на Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях [со стороны США по урегулированию кризиса]», — написал он на своей странице в соцсети X. Тем не менее, по словам Штокера, ЕС продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию «на всех уровнях».
Канцлер добавил, что, «без сомнения, необходимо присутствие и активное участие Украины и Евросоюза за столом переговоров, когда речь пойдет о безопасности на нашем [европейском] континенте».
НОВОСТИ
