За шесть часов над регионами РФ и Черным морем уничтожены 40 украинских БПЛА
22:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили за шесть часов 40 украинских беспилотников над регионами РФ и Черным морем, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.
«24 ноября текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 22:40 24.11.2025
- ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ
- 21:20 24.11.2025
- ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
- 20:50 24.11.2025
- МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года
- 20:40 24.11.2025
- Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg
- 20:35 24.11.2025
- Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
- 20:00 24.11.2025
- Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
- 19:20 24.11.2025
- РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
- 18:40 24.11.2025
- В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
- 18:00 24.11.2025
- Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
- 17:40 24.11.2025
- Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать