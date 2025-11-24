ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ
22:40 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одним из шагов Вооруженных сил Швеции для выполнения общих задач НАТО по обеспечению военного потенциала должна стать закупка ракет с радиусом действия в 2 тыс. км, способных достичь целей в глубине России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства ВС королевства.
По словам начальника Генштаба Карла-Юхана Эдстрёма, такие ракеты могут быть использованы для ударов по целям на территории России в случае, как утверждается, «нападения России на НАТО». «Речь может идти о чем угодно, начиная от систем управления и датчиков, и заканчивая критически важной инфраструктурой», — приводит его слова телеканал SVT.
В документе также говорится о необходимости замены минных тральщиков. С одной стороны, они уже начинают устаревать, с другой — якобы растет необходимость защиты торгового флота.
НОВОСТИ
- 22:00 24.11.2025
- За шесть часов над регионами РФ и Черным морем уничтожены 40 украинских БПЛА
- 21:20 24.11.2025
- ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
- 20:50 24.11.2025
- МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года
- 20:40 24.11.2025
- Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg
- 20:35 24.11.2025
- Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
- 20:00 24.11.2025
- Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
- 19:20 24.11.2025
- РФ доводит до ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
- 18:40 24.11.2025
- В отношении американского мирного плана РФ верит только данным от США — Ушаков
- 18:00 24.11.2025
- Из-за напряженности в отношениях, в КНР отменили более 40 рейсов в Японию
- 17:40 24.11.2025
- Кремль в курсе мирного плана ЕС, его положения неконструктивны и РФ не подходят — Ушаков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать