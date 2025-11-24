0
НОВОСТИ

ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ

22:40 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одним из шагов Вооруженных сил Швеции для выполнения общих задач НАТО по обеспечению военного потенциала должна стать закупка ракет с радиусом действия в 2 тыс. км, способных достичь целей в глубине России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства ВС королевства.

По словам начальника Генштаба Карла-Юхана Эдстрёма, такие ракеты могут быть использованы для ударов по целям на территории России в случае, как утверждается, «нападения России на НАТО». «Речь может идти о чем угодно, начиная от систем управления и датчиков, и заканчивая критически важной инфраструктурой», — приводит его слова телеканал SVT.

В документе также говорится о необходимости замены минных тральщиков. С одной стороны, они уже начинают устаревать, с другой — якобы растет необходимость защиты торгового флота.

