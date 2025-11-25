VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Пекине

06:03

В Пекине около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков начали работать на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ). Он стартовал сегодня в столице КНР с церемонии открытия, на которой выступили ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян, зампредседателя правительства РФ Александр Новак и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян.

На церемонии Игорь Сечин зачитал участникам форума приветствие президента РФ Владимира Путина. По словам президента, партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая развивается и энергетика занимает важнейшее место в сотрудничестве двух стран. «Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, - сказано в приветствии. - Российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов».

Дин Сюэсян зачитал послание председателя КНР Си Цзиньпина. Он тоже обратил внимание на важность энергетической отрасли в сотрудничестве России и Китая и выразил надежду на то, что дискуссии, в рамках форума помогут укрепить энергетическое сотрудничество на благо двух стран и народов.

По словам Игоря Сечина, принимающие участие в форуме компании обеспечивают до 40% торгового оборота между РФ и КНР, а в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает около 70%. «Форум имеет для российско-китайских отношений особое значение: в этом году Россия и Китай сообща отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и капитуляцию Японии, поставившую точку во Второй мировой войне, - заявил глава «Роснефти». - Этой дате были посвящены масштабные празднования, проходившие 9 мая в Москве и 3 сентября в Пекине с участием лидеров наших двух стран, имевшие широкий международный резонанс».

Напомним, Российско-китайский энергетический бизнес-форум проходит каждый год с 2018 года проходит под эгидой Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР. Соорганизаторами форума являются «Роснефть» и CNPC. Также в форуме участвуют министр энергетики РФ Сергей Цивилев, председатель правления банка «ВТБ» Андрей Костин, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, председатель правления «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин, генеральный директор компании «Русгидро» Виктор Хмарин. В работе форума участвуют руководители и других российских компаний: «Газпрома», «Новатэка», «Транснефти», Росатома, «Зарубежнефти», «Газпромбанка», СУЭК, «Кузбасразрезугля», ТМК, «Альфабанка», Петербургской биржи.