Китай - стратегический союзник России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетическом бизнес-форуме в Пекине

У России и Китая особые отношения, что подтверждает динамика товарооборота между двумя странами, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине. Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, подчеркнул, что за последние 25 лет экономическое взаимодействие РФ и КПР вышло на беспрецедентно высокий уровень. Поставленная цель по увеличению двустороннего товарооборота до 200 млрд долл. два года назад была перевыполнена на 20%, причем, с опережением срока.

«В прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордных 245 миллиардов долларов, - сообщил Сечин. - Китай, являясь стратегическим союзником России, занимает первое место среди внешнеторговых партнеров нашей страны». По его информации РФ занимает четвертое место по двустороннему товарообороту с Китаем.