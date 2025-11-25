Игорь Сечин: бывший вице-премьер КНР Ван Цишань дал импульс развитию энергопартнерства России и Китая
06:26 25.11.2025
Энергобезопасность России и Китая обеспечили своевременно принятые решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, открывая VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум в Пекине.
В своем выступлении глава крупнейшей нефтяной компании РФ рассказал о вкладе сопредседателя энергодиалога «Россия-Китай», легендарного китайского руководителя Ван Цишаня, стоявшего у истоков создания трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», которая стала гарантирующим маршрутом поставок ресурсов. «Его личный вклад придал мощный импульс нашему партнерству и в сфере ядерной энергетики, поставок газа, угля, перетоков электроэнергии», - отметил глава «Роснефти». По словам Сечина, в 2024 году Россия обеспечивала примерно 19% китайского импорта энергоресурсов на сумму приблизительно в 100 млрд долл.
