0
0
77
НОВОСТИ

Игорь Сечин: бывший вице-премьер КНР Ван Цишань дал импульс развитию энергопартнерства России и Китая

06:26 25.11.2025

Энергобезопасность России и Китая обеспечили своевременно принятые решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, открывая VII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум в Пекине. 

В своем выступлении глава крупнейшей нефтяной компании РФ рассказал о вкладе сопредседателя энергодиалога «Россия-Китай», легендарного китайского руководителя Ван Цишаня, стоявшего у истоков создания трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», которая стала гарантирующим маршрутом поставок ресурсов. «Его личный вклад придал мощный импульс нашему партнерству и в сфере ядерной энергетики, поставок газа, угля, перетоков электроэнергии», - отметил глава «Роснефти». По словам Сечина, в 2024 году Россия обеспечивала примерно 19% китайского импорта энергоресурсов на сумму приблизительно в 100 млрд долл.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

06:35 25.11.2025
Доля доллара и евро во взаиморасчетах РФ и КНР сократилась до «статистической погрешности» - Сечин
0
34
06:11 25.11.2025
Китай - стратегический союзник России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетическом бизнес-форуме в Пекине
0
95
06:03 25.11.2025
VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Пекине
0
122
22:40 24.11.2025
ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ
0
532
22:00 24.11.2025
За шесть часов над регионами РФ и Черным морем уничтожены 40 украинских БПЛА
0
520
21:20 24.11.2025
ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на мирные усилия США — канцлер Австрии
0
567
20:50 24.11.2025
МВД РФ не допустило въезда в Россию более 160 тыс. иностранных граждан с начала 2025 года
0
570
20:40 24.11.2025
Из плана США убрали пункт о выделении активов РФ на восстановление Украины — Bloomberg
0
596
20:35 24.11.2025
Литовские грузовики отбывают с белорусских спецстоянок в Литву
0
588
20:00 24.11.2025
Доля рубля в расчетах РФ и Киргизии достигла 97%
0
591

Возврат к списку