Доля доллара и евро во взаиморасчетах РФ и КНР сократилась до «статистической погрешности» - Сечин
06:35 25.11.2025
Россия и Китай в последние годы практически полностью перевели расчеты на национальные валюты, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ), стартовавшем в Пекине. «Доля доллара и евро сократилась до уровня статистической погрешности», - заявил главный исполнительный директор крупнейшей нефтяной компании РФ. По его данным, с 2010 года во внешней торговле Китая доля юаня увеличилась с 2% до 52%, а доля доллара резко сократилась примерно в два раза – с 83% до 43%.
РКЭБФ стартовал в Пекине сегодня, в его работе участвуют около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков. Форум проводится с 2018 года под эгидой Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР.
