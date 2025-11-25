Казначейские облигации США утратили статус «тихой гавани», считает глава «Роснефти»

06:48

Попытки применения доллара в качестве санкционного оружия привели к ослаблению этой валюты как международного платежного средства, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. «Позиции доллара ослабляются не только в качестве платежного средства, но и как мировой резервной валюты», - отметил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, открывая работу VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Как считает Игорь Сечин, в последнее время были созданы предпосылки для использования альтернативных инструментов, в частности, золота, цена которого обычно растет накануне глобальных кризисов. «Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус «тихой гавани», - констатировал глава «Роснефти».

Работа РКЭБФ стартовала в Пекине сегодня. На него собрались около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков. Форум проходит с 2018 года под эгидой Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления Китая.