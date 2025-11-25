Казначейские облигации США утратили статус «тихой гавани», считает глава «Роснефти»
06:48 25.11.2025
Как считает Игорь Сечин, в последнее время были созданы предпосылки для использования альтернативных инструментов, в частности, золота, цена которого обычно растет накануне глобальных кризисов. «Именно оно сегодня занимает место казначейских облигаций США, постепенно теряющих свой статус «тихой гавани», - констатировал глава «Роснефти».
Работа РКЭБФ стартовала в Пекине сегодня. На него собрались около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков. Форум проходит с 2018 года под эгидой Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления Китая.
НОВОСТИ
- 08:11 25.11.2025
- Мировая нефтяная отрасль страдает от недоивестирования, заявил Игорь Сечин на форуме в Пекине
- 08:08 25.11.2025
- Игорь Сечин: новый облик мировой энергетики на основе синтеза традиционных и альтернативных источников формируется в Китае
- 07:19 25.11.2025
- Уникальная ресурсная база России способна гарантировать энергобезопасность всей Евразии, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 07:17 25.11.2025
- Китай - единственная современная промышленная супердержава, заявил Игорь Сечин в Пекине
- 06:35 25.11.2025
- Доля доллара и евро во взаиморасчетах РФ и КНР сократилась до «статистической погрешности» - Сечин
- 06:26 25.11.2025
- Игорь Сечин: бывший вице-премьер КНР Ван Цишань дал импульс развитию энергопартнерства России и Китая
- 06:11 25.11.2025
- Китай - стратегический союзник России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетическом бизнес-форуме в Пекине
- 06:03 25.11.2025
- VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Пекине
- 22:40 24.11.2025
- ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ
- 22:00 24.11.2025
- За шесть часов над регионами РФ и Черным морем уничтожены 40 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать