Игорь Сечин: новый облик мировой энергетики на основе синтеза традиционных и альтернативных источников формируется в Китае
08:08 25.11.2025
Синтез традиционных и альтернативных источников позволяет Китая формировать новый облик мировой энергетики, уверен глава «Роснефти». В своем выступлении на открытии VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине, Сечин назвал КНР «великой энергетической державой».
«Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников», - отметил Сечин. По его словам, западные страны же направились по пути немецкого философа Якова Бёме, проповедовавшего магический способ достижения результата. «Как у нас в народе говорят, «по щучьему велению, по моему хотению» или «с божьей помощью», - сказал Сечин.
По данным главы «Роснефти», уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в 2 раза превышает ее производство в США, хотя 20 лет назад ситуация была обратной. Кроме того, на долю КНР сейчас приходится примерно 30% мировых инвестиций в энергетический сектор, сообщил Сечин - в 2025 году ожидается около 900 млрд долларов, что на 30% превысит инвестиции всей Северной Америки и более, чем в 1,5 раза - Европы.
Как заявил Сечин, опережающее развитие технологий и беспрецедентные темпы электрификации поставил Китай на первое место в мире по энергопотреблению. «Такие потребности в энергообеспечении требуют особого подхода к энергобезопасности», - подчеркнул глава «Роснефти».
Работа РКЭБФ стартовала в Пекине сегодня. На форум в столице КНР собрались около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков.
