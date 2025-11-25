Мировая нефтяная отрасль страдает от недоивестирования, заявил Игорь Сечин на форуме в Пекине

08:11

Мировая нефтяная отрасль сегодня страдает от недоинвестирования, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине. «Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку», - подчеркнул глава крупнейшей нефтяной компании РФ. Он отметил, что коэффициент органического возмещения запасов у западных нефтяных мейджоров в последние 5 лет в связи с недоинвестированием составил лишь примерно 40%.



У «Роснефти» ситуация кардинально другая, подчеркнул Сечин. «Этот показатель стабильно превышает 100% благодаря обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ», - сообщил он.

Напомним, РКЭБФ стартовал в Пекине сегодня, в событиях форума участвуют около 450 политических деятелей, чиновники, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики. Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года.