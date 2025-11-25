Мировая нефтяная отрасль страдает от недоивестирования, заявил Игорь Сечин на форуме в Пекине
08:11 25.11.2025
Мировая нефтяная отрасль сегодня страдает от недоинвестирования, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине. «Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку», - подчеркнул глава крупнейшей нефтяной компании РФ. Он отметил, что коэффициент органического возмещения запасов у западных нефтяных мейджоров в последние 5 лет в связи с недоинвестированием составил лишь примерно 40%.
У «Роснефти» ситуация кардинально другая, подчеркнул Сечин. «Этот показатель стабильно превышает 100% благодаря обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ», - сообщил он.
Напомним, РКЭБФ стартовал в Пекине сегодня, в событиях форума участвуют около 450 политических деятелей, чиновники, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики. Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится ежегодно с 2018 года.
НОВОСТИ
- 08:08 25.11.2025
- Игорь Сечин: новый облик мировой энергетики на основе синтеза традиционных и альтернативных источников формируется в Китае
- 07:19 25.11.2025
- Уникальная ресурсная база России способна гарантировать энергобезопасность всей Евразии, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
- 07:17 25.11.2025
- Китай - единственная современная промышленная супердержава, заявил Игорь Сечин в Пекине
- 06:48 25.11.2025
- Казначейские облигации США утратили статус «тихой гавани», считает глава «Роснефти»
- 06:35 25.11.2025
- Доля доллара и евро во взаиморасчетах РФ и КНР сократилась до «статистической погрешности» - Сечин
- 06:26 25.11.2025
- Игорь Сечин: бывший вице-премьер КНР Ван Цишань дал импульс развитию энергопартнерства России и Китая
- 06:11 25.11.2025
- Китай - стратегический союзник России, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетическом бизнес-форуме в Пекине
- 06:03 25.11.2025
- VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Пекине
- 22:40 24.11.2025
- ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России — ТВ
- 22:00 24.11.2025
- За шесть часов над регионами РФ и Черным морем уничтожены 40 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать