Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов: 46 — над территорией Ростовской области, 30 — над территорией Саратовской области, 29 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Брянской области, 5 — над территорией Волгоградской области, 2 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Московского региона, 1 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Калужской области, 12 — над акваторией Черного моря, 2 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.