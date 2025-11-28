РФ выражает поддержку Венесуэле в защите суверенитета на фоне внешних угроз — Чернышенко
09:05 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выражает поддержку правительству Венесуэлы в защите национального суверенитета в связи с внешними угрозами. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 19-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
«От лица правительства Российской Федерации выражаем поддержку правительству [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и солидарность братскому венесуэльскому народу в защите национального суверенитета в связи с внешними угрозами, — отметил он. — Восхищаемся твердостью духа и решимостью, с которой венесуэльский народ отстаивает подлинный суверенитет своей Родины».
«Наращиваем стратегическое партнерство в военно-технической сфере», — добавил зампред российского правительства.
