При пожаре в Гонконге погибло более 90 человек

09:32 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при мощном пожаре в Гонконге выросло до 94 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на пожарную службу мегаполиса.

Ранее сообщалось о 83 погибших.

Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тысяч человек. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

