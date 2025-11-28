Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов по лодкам у берегов Венесуэлы — NYT

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные не знают, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

«По словам людей, знакомых с секретными военными брифингами, военные знают лишь, что кто-то на этих лодках связан с наркокартелями, и у них есть определенная уверенность в том, что на лодках есть наркотики. Однако, со слов этих людей, в большинстве случаев, если не во всех, когда Пентагон наносит такие удары, он не знает точно, кого убивает», — говорится в статье.

Издание напомнило, что с начала кампании в сентябре военные США уже убили более 80 человек. При этом газета подчеркивает, что «целями этих ударов не были высокопоставленные лидеры картелей». «В лучшем случае, [американские] военные убивали рядовых лиц, чья роль в наркоторговле могла заключаться в перевозке кокаина из одной точки в другую, а в худшем случае — часть из убитых могли быть рыбаками, мигрантами или кем-то еще, кто никак не связан с наркоторговлей», — пишет NYT.