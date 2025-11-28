Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов по лодкам у берегов Венесуэлы — NYT
10:05 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные не знают, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
«По словам людей, знакомых с секретными военными брифингами, военные знают лишь, что кто-то на этих лодках связан с наркокартелями, и у них есть определенная уверенность в том, что на лодках есть наркотики. Однако, со слов этих людей, в большинстве случаев, если не во всех, когда Пентагон наносит такие удары, он не знает точно, кого убивает», — говорится в статье.
Издание напомнило, что с начала кампании в сентябре военные США уже убили более 80 человек. При этом газета подчеркивает, что «целями этих ударов не были высокопоставленные лидеры картелей». «В лучшем случае, [американские] военные убивали рядовых лиц, чья роль в наркоторговле могла заключаться в перевозке кокаина из одной точки в другую, а в худшем случае — часть из убитых могли быть рыбаками, мигрантами или кем-то еще, кто никак не связан с наркоторговлей», — пишет NYT.
НОВОСТИ
- 11:05 28.11.2025
- Сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро — Politico
- 11:00 28.11.2025
- Валютная выручка крупнейших экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября — СМИ
- 10:32 28.11.2025
- Китай обходит ведущие мировые державы в области инноваций — FT
- 10:20 28.11.2025
- Киев «сжигает» солдат ВСУ в котле в Красноармейске, пытаясь удержать шахты — военкор
- 10:00 28.11.2025
- У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски — депутат Рады
- 09:32 28.11.2025
- При пожаре в Гонконге погибло более 90 человек
- 09:20 28.11.2025
- Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
- 09:05 28.11.2025
- РФ выражает поддержку Венесуэле в защите суверенитета на фоне внешних угроз — Чернышенко
- 09:00 28.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА
- 22:22 27.11.2025
- Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать