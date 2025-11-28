У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски — депутат Рады
10:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. ТАСС) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ТАСС) проводят с утра обыски у Андрея Ермака», — указал он.
НОВОСТИ
- 11:05 28.11.2025
- Сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро — Politico
- 11:00 28.11.2025
- Валютная выручка крупнейших экспортеров РФ сократилась на 15% в начале ноября — СМИ
- 10:32 28.11.2025
- Китай обходит ведущие мировые державы в области инноваций — FT
- 10:20 28.11.2025
- Киев «сжигает» солдат ВСУ в котле в Красноармейске, пытаясь удержать шахты — военкор
- 10:05 28.11.2025
- Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов по лодкам у берегов Венесуэлы — NYT
- 09:32 28.11.2025
- При пожаре в Гонконге погибло более 90 человек
- 09:20 28.11.2025
- Трамп заявил, что запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
- 09:05 28.11.2025
- РФ выражает поддержку Венесуэле в защите суверенитета на фоне внешних угроз — Чернышенко
- 09:00 28.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА
- 22:22 27.11.2025
- Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать