НОВОСТИ

У главы офиса Зеленского Ермака проходят обыски — депутат Рады

10:00 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. ТАСС) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ТАСС) проводят с утра обыски у Андрея Ермака», — указал он.

