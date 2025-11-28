0
НОВОСТИ

Лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Ингушетия — РСА

11:20 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидером по частоте страховых случаев за период с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г. стала Республика Ингушетия. На втором месте находится Приморский край, а на третьем — Новосибирская область и Дагестан. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев через пресс-службу.

«Первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года вновь заняла Республика Ингушетия с частотой 10,5%, что на 2,6 п. п. больше, чем годом ранее за тот же период. Частота страховых случаев в Приморском крае выросла до 7,2%, и регион поднялся на второе место. Третье место между собой делят Новосибирская область и Республика Дагестан с частотой страховых случаев 7%. При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на четвертой строчке по частоте страховых случаев находится Хабаровский край — 6,5%, на пятой Республика Саха (6,4%). Далее следуют Калининградская область (6%), Ярославская область (5,7%), Республики Татарстан, Бурятия и Москва (5,5%), Республика Марий Эл и Томская область (5,4%). На десятом месте рэнкинга находится Челябинская область, где частота страховых случаев по ОСАГО составляет 5,3%.

Также по данным РСА, частоту страховых случаев по ОСАГО выше среднего по стране имеют: Калмыкия, Астраханская область, Санкт-Петербург, Омская область — 5,2%, Красноярский край — 5,1%, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашия, Камчатский край, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ — 5%, Севастополь и Иркутская область — 4,9%, Самарская и Липецкая области — 4,8%.

