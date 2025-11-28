Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву

Обсудить на форуме

Версия для печати

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в российскую столицу. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подтвердил ТАСС, что президент России Владимир Путин встретится 28 ноября в Москве с премьером Венгрии.