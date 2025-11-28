ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США — WSJ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз опасается, что не может догнать России, Китаю и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Европа в условиях международной конкуренции «изо всех сил старается не отставать» от крупнейших стран. По оценкам газеты, долгое время лидеры Европы боялись, что «останутся позади в условиях борьбы США, Китая и России за экономическое, технологическое и военное превосходство». «Теперь представители [европейской] власти опасаются, что достигли этой точки», — говорится в публикации.

В качестве примера негативных для Европы тенденций газета приводит попытки США и Китая пересмотреть правила мировой торговли. Кроме того, США, «не проконсультировавшись с европейскими лидерами», предложили план прекращения конфликта на Украине. В связи с этим издание указывает, что среди нынешних и бывших чиновников Евросоюза растут опасения, что структура объединения и его внутренние процессы «сделают его одним из главных проигравших в новой геополитической иерархии».

«Думаю, мы наконец-то начинаем реалистично смотреть на вещи. Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы — политической, военной или дипломатической», — сказал газете президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По оценке бывшего французского дипломата Пьера Вимона, «вся институциональная система Брюсселя, ее методы и подходы изначально не были приспособлены для нынешней эпохи политики, основанной на силе, конфронтации и жесткой конкуренции». В свою очередь бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил газете, что Европа «должна научиться говорить на языке силы». «Проблема, на мой взгляд, следующая: 27 стран [ЕС] полностью разобщены», — сказал он.