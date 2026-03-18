Одна россиянка погибла и еще 11 граждан РФ пострадали в ДТП на Пхукете — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна россиянка погибла и еще 11 граждан РФ пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, российские туристы ехали в микроавтобусе на экскурсию на Симиланские острова. По дороге автомобиль потерял управление и врезался в столб электропередачи. Всего в машине находилось 12 пассажиров.