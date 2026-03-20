0
0
149
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 26 украинских БПЛА

09:00 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Краснодарского края, по два БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Ростовской областей, шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.03.2026
США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на $23 млрд — WSJ
0
0
09:32 20.03.2026
Фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу», но он был неадекватен — Азаров
0
100
09:20 20.03.2026
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
0
114
09:05 20.03.2026
Фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае отключений энергии в ЕС
0
147
23:00 19.03.2026
Глава Rheinmetall считает, что ракет для ПВО США и союзникам хватит еще примерно на месяц
0
654
22:21 19.03.2026
Страны-члены Международного энергетического агентства начали поставлять на рынки нефть из чрезвычайных запасов
0
609
21:30 19.03.2026
Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран для авиакомпаний РФ
0
630
20:45 19.03.2026
Угрозы для поставок нефти в Европу представители ЕК и ЕС не усматривают
0
699
19:52 19.03.2026
Зеленский хочет получить «уже сейчас» миллиарды евро от ЕС на энергетику
0
752
18:35 19.03.2026
Америка снимает санкции с некоторых белорусских компаний и банков
0
755

Возврат к списку