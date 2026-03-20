За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 26 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Краснодарского края, по два БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Ростовской областей, шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сказали там.